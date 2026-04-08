Глава Горловки заявил об ухудшении ситуации в городе

Приходько: cитуация в Горловке ухудшилась, ВСУ начали применять дроны с ИИ
Глава Горловки Иван Приходько заявил, что ситуация в городе за последние два дня ухудшилась. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые дроны «Марсианин» с искусственным интеллектом (ИИ), а атаки на Горловку увеличились. Приходько рассказал, что эти дроны имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час и управляют с помощью ИИ.

«Его не видят РЭБы, к сожалению, и не реагирует на него дрон-детектор. Поэтому атаки участились», — сказал Приходько во время отчета губернатора Кузбасса перед областными депутатами в формате дистанционной связи.

2 апреля в Горловке дрон самолетного типа атаковал здание школы. По словам главы города, вероятнее всего, беспилотный летательный аппарат был начинен поражающими элементами, потому что вокруг образовательного учреждения много мелких воронок, «характерных для кассетных боеприпасов».

Ранее дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области.

 
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
