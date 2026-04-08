Эксперт рассказал, что в мае в европейскую часть России могут вернуться холода

Ученый Любов: холода с заморозками вернутся в европейскую часть РФ в начале мая
В европейскую часть России в начале мая могут вернуться холода с заморозками. Об этом РИА Новости рассказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог специалист, изучающий сезонные явления природы Михаил Любов.

Он пояснил, что в первой половине мая вернутся так называемые «черемуховые» холода, возможны заморозки. Любов подчеркнул, что представление о том, что после первых теплых дней температура будет только расти, не соответствует действительности, и холода обязательно наступят.

«Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до 0 градусов и чуть ниже», — сказал эксперт.

Накануне ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что первая весенняя гроза ожидается в Москве в конце апреля. Также она говорила, что 9 апреля в Москве ожидается град.

