Путин наградил Никаса Сафронова

Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Невский удостоился ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В июне 2025-го Сафронов заявил о своей готовности написать портрет Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам художника, он был бы рад, если бы глава государства попозировал ему.

В начале 2025-го Сафронов написал портрет Трампа. На портрете Трамп изображен в момент после покушения на его жизнь в 2024 году. Полотно было передано Трампу от имени президента России Владимира Путина в марте 2025 года через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, который впоследствии рассказал, что американский лидер был этим «по-настоящему тронут».

В сентябре Сафронов признался, что ему предложили десятки миллионов долларов за копию портрета президента США Дональда Трампа. Художник уточнил, он не стал этого делать, это было бы крайне некорректно.

