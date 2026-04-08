Путин наградил Никаса Сафронова

Президент Путин наградил художника Николая Сафронова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Невский удостоился ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В июне 2025-го Сафронов заявил о своей готовности написать портрет Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам художника, он был бы рад, если бы глава государства попозировал ему.

В начале 2025-го Сафронов написал портрет Трампа. На портрете Трамп изображен в момент после покушения на его жизнь в 2024 году. Полотно было передано Трампу от имени президента России Владимира Путина в марте 2025 года через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, который впоследствии рассказал, что американский лидер был этим «по-настоящему тронут».

В сентябре Сафронов признался, что ему предложили десятки миллионов долларов за копию портрета президента США Дональда Трампа. Художник уточнил, он не стал этого делать, это было бы крайне некорректно.

Ранее Сафронов захотел купить картину дочери Успенской за полмиллиона рублей.

 
