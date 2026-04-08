В России утвердили план реализации Стратегии государственной национальной политики

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики на 2026-2028 годы на период до 2036 года. Об этом заявили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС.

Документ был разработан с учетом предложений федеральных органов власти, общественных и научных организаций. Он включает 172 мероприятия, которые распределены по четырем разделам, отражающих приоритетные направления и задачи государственной нацполитики, обозначенных стратегией.

Стратегию государственной национальной политики страны на период до 2036 года утвердил указом президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года. Цель государственной национальной политики состоит в укреплении единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия с целью обеспечения развития России, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности.

До этого политолог Петр Колчин заявил, что через новую Стратегию национальной политики Путин дает русский ответ на вопросы государственного строительства.

