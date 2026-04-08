Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В России утвердили план реализации Стратегии государственной национальной политики

Shutterstock

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики на 2026-2028 годы на период до 2036 года. Об этом заявили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС.

Документ был разработан с учетом предложений федеральных органов власти, общественных и научных организаций. Он включает 172 мероприятия, которые распределены по четырем разделам, отражающих приоритетные направления и задачи государственной нацполитики, обозначенных стратегией.

Стратегию государственной национальной политики страны на период до 2036 года утвердил указом президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года. Цель государственной национальной политики состоит в укреплении единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия с целью обеспечения развития России, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности.

До этого политолог Петр Колчин заявил, что через новую Стратегию национальной политики Путин дает русский ответ на вопросы государственного строительства.

Ранее Путин назвал главную задачу нацпроекта по биоэкономике.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!