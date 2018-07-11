В Госдуме отреагировали на заявление Госдепа США об исходящей от Ирана угрозе

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как в американском Госдепе заявили об исходящей от иранской стороны террористической угрозе. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, такие заявления нужны США для обоснования антииранских санкций и выхода из соглашения по ядерной программе Ирана. Так американская сторона хочет сохранить лицо.

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«Но это вряд ли получится, потому что свое слово надо держать. Если заключили договор, то ему необходимо следовать. Опасения насчет террористической угрозы совершенно напрасны», — сказал Морозов.

Он добавил, что использование посольств в качестве прикрытия для совершения террористических атак невозможно. Морозов заметил, что речь идет о политизации вопроса, а Иран является ответственной страной, которая не будет делать таких шагов.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.