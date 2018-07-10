Посетивший Москву сенатор США сравнил правительство России с мафией‍

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, посетивший Россию, призвал к сдерживанию президента России Владимира Путина и заявил об отсутствии в России политической философии, передает РИА «Новости».

«В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина », — сказал Кеннеди.

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Он также отметил, что не ждет дипломатического прорыва от встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Путину нельзя доверять. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, — попытаться сдерживать его», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Кеннеди пожаловался на Лаврова американским СМИ.