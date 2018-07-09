Постпред России при ОЗХО прокомментировал ситуацию с отравлением в Эймсбери

Постпред России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия будет требовать от Великобритании доказательств причастности к отравлению двух человек в Эймсбери. Об этом дипломат рассказал в интервью «Известиям».

«Мы ведь с самого начала предложили спокойно разобраться в произошедшем. Россия обратилась к Великобритании: «Предъявите нам факты. Если не хотите напрямую, передайте через технический секретариат (ОЗХО — «Газета.Ru»), а мы в течение короткого времени — не позднее, чем 10 дней, как того требует конвенция, — откликнемся и дадим свои ответы», — рассказал Шульгин.

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Он отметил, что это предложение было «высокомерно» отвергнуто британской стороной.

Шульгин также подчеркнул, что подобные обвинения в адрес России выдвигаются накануне важных событий: о возможной причастности Москвы к инциденту в Эймсбери заявили на фоне финальной стадии чемпионата мира по футболу и предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при отравлении в Эймсбери скончалась в больнице.