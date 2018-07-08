В Крыму прокомментировали заявление Волкера о позиции США по статусу полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара предположил, что если бы американский лидер в сложившихся сегодня политических реалиях признал полуостров российским, то, вероятно, для него это могло бы закончиться импичментом, передает RT.

«Говоря об искренности Трампа относительно его представлений о принадлежности Крыма, думаю, что здесь он действительно искренен. У него есть понимание сложившейся ситуации, которая заключается в том, что республика — часть России и здесь не может быть никаких обсуждений

Уверен, что в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и господина Трампа крымская тема даже стоять не будет. Ведь у самого американского лидера есть понимание, что Крым — вопрос закрытый. А риторика некоторых государств и отдельных политических лидеров Запада или соседней Украины не имеет никакого значения», — подчеркнул он.