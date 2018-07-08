Помпео назвал условие для снятия санкций с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Северной Кореи продолжат действовать до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно и его южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.

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По словам Помпео, санкции против КНДР будут действовать до «реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации».

Он также добавил, что в ходе визита в Пхеньян подробно обсудил с представителями КНДР значение понятия денуклеаризация.

Ранее Помпео заявил, что власти КНДР подтвердили приверженность завершению денуклеаризации.

По его словам, Северная Корея также подтвердила свое намерение уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей.