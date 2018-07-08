Глава МИД Японии: денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть только абсолютной. Об этом сообщает NHK.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.
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По его словам, данной позиции также привержены США и Южная Корея.
Он также подчеркнул, что в денуклеаризацию КНДР входит и полное уничтожение ядерного вооружения.
Ранее Коно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение политического режима в Северной Корее.