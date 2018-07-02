В МИД России осудили политические решения Тбилиси

Политические решения Тбилиси, несмотря на декларируемые «добрые намерения», ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Григория Карасина со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу, сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клааром.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. С российской стороны подчеркнуто, что, несмотря на декларируемые Тбилиси «добрые намерения» и «шаги к лучшему будущему», по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом. Примером тому — внесение очередной резолюции в ООН по беженцам и перемещенным лицам, а также недавно объявленные санкционные «списки Отхозория — Татунашвили», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе встречи было подтверждено намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.