Песков прокомментировал слова Трампа о признании Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу слов американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским и заявил, что принадлежность полуострова России однозначна, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин не раз говорил о том, что Крым не может быть вопросом на повестке дня, так как полуостров является «неотъемлемой частью России». Он добавил, что по остальным вопросам возможен поиск компромисса и диалог.

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«Все остальные вопросы — это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и совместных поисков компромисса.

«...вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога», — заключил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.