Советник Трампа обсудил с Путиным «вмешательство» России в выборы в США

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал CBS.

«Вмешательство в выборы было одной из тем, которые мы обсуждали», — сказал Болтон.

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Он добавил, что также поднял вопрос возможной активности России во время предстоящих выборов в конгресс США. По словам советника, российский президент опроверг, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Ранее Трамп заявил, что намерен поднять тему «вмешательства» России в американские выборы в ходе предстоящей встречи с Путиным.