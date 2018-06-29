Источник рассказал о планах России по выплате взносов в бюджет Совета Европы

Источник в Совете Федерации рассказал, что российская сторона не будет делать взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) до конца этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, позиция российской стороны меняться не будет.

«Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации и регламент организации так и не претерпел изменений, о которых говорила российская сторон», — сказал источник.

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Он добавил, что решение принято по поводу второй половины этого года. Кроме того, по имеющимся данным, СЕ не намерен вводить антироссийские санкции.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готова и дальше быть основным плательщиком в Совете Европы (СЕ), но только после отмены санкционных мер в ПАСЕ.