Генсек НАТО отреагировал на информацию о встрече Путина и Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приветствуют решение о проведении в Хельсинки саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, встреча двух лидеров вписывается в политику, которую альянс проводит по отношению к российской стороне.

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«…для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении России, сочетающую оборону и диалог», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что встреча Трампа и Путина необходима, так как диалог России и США является признаком силы, а не слабости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал что повестка встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится 16 июля, будет определена в течение ближайших двух недель.