В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады об «обнищании» Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий по поводу заявления депутата украинской Рады Вадима Рабиновича об обнищании народа. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, оценка украинского депутата правдива, так как находящиеся у власти в стране люди привели Украину к катастрофическому состоянию.

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«Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт. Я бы дополнил Рабиновича: уничтожение потенциала Украины происходило все ее годы независимости. Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти в этом процессе поставили точку», — заявил Цеков.

Он добавил, что у украинской стороны нет будущего при плохих отношениях с Россией.

Ранее Рабинович заявил, что правительство страны довело население до обнищания. По его словам, впервые в истории страны две трети украинцев не планируют уходить в отпуск в текущем году.