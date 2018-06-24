Помпео и генсек ООН обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Стороны обсудили успех сингапурского саммита, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, Ливию, мир на Ближнем Востоке и недавнюю поездку генсека в Мали», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Помпео и Гутерреш также обсудили предоставление гуманитарной помощи Йемену и Сирии.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что глава ведомства Майк Помпео встретится с представителями КНДР.

По ее словам, точная дата данной встречи пока не определена.