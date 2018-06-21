Трамп высмеял прическу перебившего его демонстранта в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп высмеял прическу протестующего мужчины, перебившего его на предвыборном митинге в Дулуте, штат Миннесота, сообщает USA Today.
После того, как протестующий прервал речь Трампа в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс, президент осмеял его внешний вид.
«Это был мужчина или женщина? Кажется, ему стрижка нужна даже больше, чем мне», — пошутил Трамп, когда охрана уводила протестующего.
Сообщается, что демонстрант держал большую фотографию Трампа с каким-то человеком.
Пока его выводили с митинга, толпа скандировала: «США!»
Во время митинга Трамп также похвалил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сказав, что он «превратит эту страну в великое и успешное государство».
Митинг прошел спустя несколько часов после того, как Трам подписал указ о прекращении разлучения детей незаконных мигрантов с их семьями.