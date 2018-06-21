Австрия как председатель ЕС намерена развивать диалог с Россией

Австрия намерена развивать отношения с российской стороной, когда станет председательствовать в Евросоюзе (ЕС), передает РИА «Новости».

В программе австрийского председательства отмечается, что Австрия намерена развивать диалог между ЕС и российской стороной.

Реклама

«Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах», — говорится в документе.

Как уточняется, австрийская сторона будет председательствовать в ЕС с 1 июля. Она намерена провести встречу министров иностранных дел государств «Восточного партнерства». На ней будут дана оценка сделанного прогресса и обсуждены дальнейшие шаги. При этом украинский кризис потребует особого внимания.

Ранее Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.