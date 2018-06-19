Пушков ответил Кравчуку по поводу возврата Крыма: размечтался
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о добровольном отказе России от Крыма. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Пушкова, Кравчук «размечтался».
«На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году», — заявил Пушков.
Он добавил, что полуостров никогда не был украинским, а в составе Украины оказался из-за «политического казуса». Кроме того, жители Крыма никогда не связывали свое будущее с украинской стороной.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил возможность возврата Крыма Россией по собственной воле, так как для развития полуострова необходимы «непосильные затраты».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.