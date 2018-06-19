СМИ: Ким Чен Ын посетит Китай во вторник

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Пекин во вторник, 19 июня, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Ким Чен Ын обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином прошедшую 12 июня встречу северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

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Отмечается, что в Пекине уже начали подготовку сил безопасности перед приездом Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приостановили совместные военные учения с целью облегчить процесс переговоров по денуклеаризации с КНДР.