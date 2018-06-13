Северокорейские СМИ назвали сингапурский саммит «великой победой» КНДР, пишет «Би-би-си».

Северокорейские СМИ полностью контролируются государством и редко комментируют политические события. Еще реже — освещают деятельность лидера Ким Чен Ына в реальном времени.

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Однако сингапурский саммит занял все первые полосы вместе с множеством фотографий Ким Чен Ына рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Государственная газета «Нодон синмун» назвала саммит «встречей века». Государственное информационное агентство ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) опубликовало оптимистичную статью на английском языке, оценив встречу лидеров как исторический прорыв.

Изображая двух лидеров на равных, ЦТАК цитирует Ким Чен Ына, говоря о срочной необходимости «принять серьезное решение о прекращении раздражающих и жестоких военных действий по отношению друг к другу». ЦТАК также сообщил о намерении обоих лидеров посетить США и Северную Корею в знак взаимного уважения.