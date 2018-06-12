Появилось фото документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном

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В твиттере появился снимок итогового документа, который президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали после саммита. Фото опубликовал журналист ABC Конор Финнеган.

В совместном заявлении лидеров стран говорится, что они провели глубокий и искренний обмен мнениями. Также в нем отмечается приверженность Пхеньяна к денуклиаризации.

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Помимо этого, в заявлении содержатся четыре пункта, в которых обозначены дальнейшие шаги сторон. В первом из них отмечается приверженность двух стран к установлению новых отношений.

«Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове», — гласит второй пункт.

Третий и четвертый пункты говорят о денуклиаризации полуострова и о поиске останков американских военных на северокорейской территории.

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.