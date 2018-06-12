Появилось фото документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном
В твиттере появился снимок итогового документа, который президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали после саммита. Фото опубликовал журналист ABC Конор Финнеган.
В совместном заявлении лидеров стран говорится, что они провели глубокий и искренний обмен мнениями. Также в нем отмечается приверженность Пхеньяна к денуклиаризации.
Помимо этого, в заявлении содержатся четыре пункта, в которых обозначены дальнейшие шаги сторон. В первом из них отмечается приверженность двух стран к установлению новых отношений.
«Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове», — гласит второй пункт.
Третий и четвертый пункты говорят о денуклиаризации полуострова и о поиске останков американских военных на северокорейской территории.
Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».
«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.
ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula." pic.twitter.com/vXBeIMP81i— Conor Finnegan (@cjf39) 12 июня 2018 г.