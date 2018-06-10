Советник Трампа пообещал «место в аду» за нечестную дипломатию с президентом

Директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что все политики, которые ведут нечестные дипломатические отношения с президентом США Дональдом Трампом, попадут в ад. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Каждому зарубежному лидеру, который проводит нечестную дипломатию в отношениях с президентом Дональдом Трампом, а затем напоследок пытается ударить его ножом в спину, уготовлено место в аду», — сказал Наварро.

Ранее главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу также назвал «ножом в спину» слова канадского премьер-министра Джастина Трюдо — канадский лидер пригрозил Трампу жестким ответом в случае продолжения протекционистской экономической политики со стороны Соединенных Штатов.