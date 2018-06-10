Самолет с Ким Чен Ыном вылетел из Пхеньяна на встречу с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур для того, чтобы принять участие в саммите с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, передает «Ренхап».

Сообщается, что в 2.30 мск из аэропорта столицы КНДР вылетел самолет китайских авиалиний, предназначенный для перелетов высокопоставленных китайских чиновников, который ранее покинул Пекин в 23.28.

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Место назначения самолета неизвестно. Отмечается, что других вылетов с Севера зафиксировано в последнее время не было.

Ранее сообщалось, что президента США Дональд Трамп вылетел в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном.

Встреча с Ким Чен Ыном намечена на 12 июня.