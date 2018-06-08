Источник назвал дату прибытия Ким Чен Ына в Сингапур для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибудет в аэропорт Сингапура Чанги в воскресенье, 10 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о готовящейся поездке.

Отмечается, что 8 мая появились снимки американского авиационного флота на авиабазе Пайя Лебар в Сингапуре, включая фотографии вертолета с белой крышей, который, как правило, используется для перевозки высокопоставленных чиновников США.

Реклама

Стороны, участвующие в саммите, не разглашают свои планы относительно поездки.

В Управлении Гражданской авиации Сингапура пока не подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров США и КНДР пройдет на острове Сентоса в Сингапуре в 09.00 по местному времени (04.00 мск).

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва возлагает большие надежды на личную встречу лидеров КНДР и США.