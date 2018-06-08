Трамп пропустит экологическую сессию саммита G7

Президент США Дональд Трамп сократит время своего пребывания на саммите «большой семерки», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что Трамп пропустит сессию, посвященную окружающей среде и изменению климата.

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«Президент Трамп уедет с саммита G7 <...> после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник», — заявила Сандерс.

Ранее сообщалось, что Франция выдвинула США условие подписание договора по итогам саммита G7. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что для подписания соглашения необходимо достичь соглашения по ряду вопросов, в числе которых соглашение по климату.