Макрон нашел сходство у разговоров с Трампом и колбасы

Президент Франции Эммануэль Макрон уподобил колбасам телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерам: лучше не знать их содержание. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты попросили Макрона прокомментировал материал CNN, в котором его последний телефонный разговор с Трампом назван «ужасным». Французский президент ответил цитатой первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

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«Как говорил Бисмарк, если объяснять людям, как делается колбаса, навряд ли они продолжат ее есть. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но я не уверен, что комментарии с кухни помогут в готовке еды или ее потреблении», — отметил Макрон.

Агентство обратило внимание на то, что, в отличие от Елисейского дворца, Белый дом не стал упоминать, что лидеры стран обсуждали введенные США пошлины.