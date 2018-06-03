Княгиня Романова пообещала способствовать признанию Крыма на Западе

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович будут способствовать признанию российского Крыма в западных странах, передает РИА «Новости».

Об этом заявил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

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«Визит в Крым завершен. Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович покидали крымскую землю с благодарностью за радушный прием. Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель и они будут способствовать этому», — сказал Пилькевич.

Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.