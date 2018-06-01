Делегация КНДР прибыла в Белый дом в Вашингтоне, сообщает «Ренхап».

Делегацию возглавляет заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль.

Делегация передаст президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Реклама

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме президенту США Дональду Трампу выразил заинтересованность в проведении встречи с ним.

По данным издания, послание Ким Чен Ына носит общий характер.

Письмо должно пройти проверку американских чиновников. И только после одобрения со стороны службы нацбезопасности США, посланник КНДР сможет вручить письмо Трампу лично.