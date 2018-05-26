Южная Корея назвала удачей возобновление переговоров между США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал удачей возобновление переговоров о проведении саммита между США и Северной Кореей, сообщает «Ренхап» со ссылкой на пресс-службу южнокорейского лидера.

«Это удача, что возможность диалога Северной Кореи и США все еще жива, и он не прекратился», — говорится в сообщении.

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В офисе президента Южной Кореи добавили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США приняла решение о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он также сообщил, что отмененная прежде встреча с северокорейским лидером все еще может состояться.