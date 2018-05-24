Путин выразил сожаление из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену встречи американского лидера Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Лично мы, Россия, восприняли это известие с сожалением, поскольку мы все рассчитывали на то, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации на Корейском полуострове и что это будет началом процесса денуклеаризации полуострова», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Он также добавил, что Ким Чен Ын выполнил свое обещание о закрытие ядерного полигона, данное США.

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.