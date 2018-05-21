Мексика отозвала посла из Венесуэлы

Министерство иностранных дел Мексики после проведения президентских выборов в Венесуэле объявило об отзыве посла из этой страны, передает РИА «Новости».

Кроме того, ведомство сделало предупреждение о рисках при ведении бизнеса в стране.

«Министерство иностранных дел сообщает, что не признает законности выборного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая… Правительство решило предпринять следующие действия. Отозвать для консультации посла Мексики в этой стране Эрендиру Пас Кампос, вызвать посла Венесуэлы, чтобы выразить позицию Мексики, и сделать предупреждение мексиканскому финансовому и банковскому сектору о рисках, с которыми они могут столкнуться при операциях с правительством Венесуэлы», — говорится в коммюнике.

Ранее МИД России прокомментировал выборы в Венесуэле.