Пашинян сделал свое первое назначение
Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ о назначении. Он опубликован на портале правительства страны.
«Эдуард Агаджанян был назначен главой администрации премьер-министра Республики Армения», — говорится в указе.
«Sputnik Армения» уточняет, что Эдуард Агаджанян наряду с Пашиняном является одним из основателей партии «Гражданский договор».
Ранее президент Армении Армен Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности страны. Такое решение он принял после обращения Пашиняна.