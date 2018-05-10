Пашинян сделал свое первое назначение

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ о назначении. Он опубликован на портале правительства страны.

«Эдуард Агаджанян был назначен главой администрации премьер-министра Республики Армения», — говорится в указе.

«Sputnik Армения» уточняет, что Эдуард Агаджанян наряду с Пашиняном является одним из основателей партии «Гражданский договор».

Ранее президент Армении Армен Саркисян уволил глав полиции и Службы нацбезопасности страны. Такое решение он принял после обращения Пашиняна.