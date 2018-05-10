Власти КНДР отпустили американских пленников по просьбе Трампа

Власти КНДР приняли решение отпустить трех американских пленников по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

»Ким Чен Ын принял официальное предложение президента США об освобождении американских граждан, которые были задержаны в КНДР за антиправительственную деятельность и приказал председателю Государственного совета КНДР гарантировать им амнистию для их репатриации», — говорится на сайте агентства.

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Также отмечается, что на встрече госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына удалось добиться «удовлетворительных» результатов по подготовке будущего саммита двух стран. Ожидается, что он состоится в ближайшие недели, Трамп заявил, что место встречи с Ким Чен Ыном объявят через три дня.

Ранее в Белом доме рассказали о состоянии освобожденных в КНДР американцев.