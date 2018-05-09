Кандидат на пост главы ЦРУ назвала Россию в числе угроз для США

Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел назвала Россию, Китай и Северную Корею угрозами для США, сообщает РИА «Новости».

«Угрозы включают меняющуюся, но по-прежнему смертельную угрозу террористических группировок, ядерную угрозу континентальной части США со стороны страны-изгоя, дестабилизирующую авантюрную политику Ирана, агрессивную и временами жестокую Россию, а также долговременные последствия амбиций Китая на глобальной сцене», — заявила Хаспел в письменных показаниях сенату.

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В настоящий момент в сенате США проходит заседание по утверждению кандидатуры нового директора ЦРУ.



Ранее Джина Хаспел пообещала не возобновлять пытки на посту директора ЦРУ.