Пашиняна повторно выдвинут на пост премьера

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян будет вновь выдвинут на пост премьер-министра. Об этом заявил пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, передает РИА «Новости».

«Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически», — сказал Авинян.

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Во вторник, 1 мая, в парламенте Армении прошло специальное заседание, на котором депутаты должны были избрать премьера. Оппозиционеру Пашиняну, единственному кандидату на пост, требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства.

Тем не менее правящая Республиканская партия, которая представляет парламентское большинство, выступила против его кандидатуры. Пашинян набрал только 45 голосов. В итоге парламент не смог избрать премьер-министра.

После этого Пашинян объявил тотальную забастовку в стране.