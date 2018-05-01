Трамп прокомментировал появление в СМИ вопросов Мюллера по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликование изданием New York Times вопросов, которые спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер подготовил для него. Об этом Трамп написал в твиттере.



«Настолько позорно, что вопросы о российской охоте за ведьмами «просочились» в СМИ...Нет вопросов о сговоре. О, я понимаю...у вас есть сфабрикованное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не было, и расследование, которое началось с просочившейся в СМИ секретной информации. Замечательно!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что NYT опубликовала вопросы Мюллера к Трампу по «российскому делу».