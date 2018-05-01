Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР, сообщает «Ренхап».

Также президент Республики Корея попросил Гутерреша о поддержке договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите.

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«Я хотел бы, чтобы ООН выступила с заявлением о поддержке Пханмунджомской декларации через Генеральную Ассамблею или Совет Безопасности», — заявил Мун Чжэ Ин

Гутерреш заявил, что готов сотрудничать по этому вопросу, поскольку надеется на установление мира на Корейском полуострове.

Ранее СМИ сообщили, что Мун Чжэ Ин нашел место для встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.