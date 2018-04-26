В Кремле назвали заявления СМИ о слежке дипломатов России за эмигрантами в США паранойей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал паранойей появившиеся в СМИ США сообщения о том, что высланные российские дипломаты якобы следили за эмигрантами из России и их семьями, передает РИА «Новости».

«(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — заметил Песков.

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По его словам, такие обвинения должны подкрепляться конкретными фамилиями, а также конкретными причинами, которые побудили американскую сторону к такому поведению.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами.