В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России‍ по взносам

Докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что дефицит бюджета организации составляет €18 млн, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной».

«Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», – отметила Паскье.

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По словам Паскье, учитывая бюджетную ситуацию, Бюро ПАСЕ может пересмотреть приоритеты и методы работы.

Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ, лишенной ряда прав в 2014 — 2015 годах из-за позиции по Крыму, не будут полностью восстановлены.

Ранее в ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России» в дела Британии.