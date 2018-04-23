МИД Японии: G7 никогда не смирится с ядерным оружием КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что страны G7 никогда не смирятся с ядерным оружием Северной Кореи и продолжат оказывать на нее максимальное давление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооруженную ядерным оружием», — сказал Коно.

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Он также подчеркнул, что главы МИД стран G7 призвают КНДР отказаться от оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое оружие, а также от программ разработок ракет, в том числе малого и среднего радиуса действия.

Ранее СМИ сообщили, что США не ослабят санкции против Северной Кореи, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал.