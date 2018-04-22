Захарова отметила улучшение отношений с Грузией

Отношения России и Грузии постепенно улучшаются, передает РИА «Новости» заявление представителя МИД Марии Захаровой.

«Когда в 2012 году правительство «грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, который за эти годы принес всем известные позитивные результаты», — заявила Захарова.

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В частности, отметила она, восстановилась и многократно выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное и наземное транспортное сообщение, сняты действовавшие с 2006 года ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, бурно развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

«Надежда на улучшение отношений … не просто появилась, но и успешно реализовалась», — добавила Захарова.

Ранее МИД России призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях».