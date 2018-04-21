Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США посетить СИЗО в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил в республику Джона Салливана, который исполняет обязанности госсекретаря США, после того как он заявил о нарушении прав человека в регионе. Об этом Кадыров написал в своей странице во «ВКонтакте».

«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — заявил Кадыров.

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По его словам, в США стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить людей заработной платы и обречь их на жалкое существование.

Ранее американский Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека.