Антонов встретился с советником Трампа по нацбезопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — говорится в сообщении.

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По словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории не останутся без последствий.