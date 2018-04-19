Абэ назвал условие для нормализации отношений с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Северная Корея встанет на истинный путь, возможна нормализация ее отношений с Японией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Северная Корея встанет на истинный путь, то, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым и откроем путь для нормализации отношений», — сказал Абэ.

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Он также напомнил, что в настоящее время между двумя странами нет дипломатических отношений.

Ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации.

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.