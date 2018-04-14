Куба решительно осудила «зверский» удар США по Сирии

МИД Кубы сделал заявление с осуждением удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Об этом говорится на официальной странице в твиттере МИД страны.

«Куба выражает свое решительное осуждение нового нападения, совершенного США и некоторыми из его союзников против Сирии в ночь на 13 апреля», — заявил МИД страны.

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Куба считает удары грубым нарушением устава ООН.

«Куба выражает свою солидарность с народом и правительством Сирии за гибель людей и материальный ущерб, нанесенный в результате этой зверской атаки США и некоторых союзников», — заявили в МИД Кубы.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.

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