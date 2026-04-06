Гоша Куценко об одной из самых сложных ролей: «Я жаловался»

Актер Куценко признался, что ему сложно было играть во «Встать на ноги»
Актер Гоша Куценко признался, что одной из самых сложных ролей в карьере для него стала роль Саши Носкова (Старого) в сериале «Встать на ноги». Об этом персонаже он поговорил с «Газетой.Ru».

По словам Куценко, поначалу в роли «нечего было играть» — его персонаж бывший заключенный, он жесткий и закрытый человек, который встречает молодую дочь на инвалидной коляске и начинает «вставать на ноги», в том числе эмоционально.

«Только ближе к финалу у меня появилось пространство для игры. У всех были характерные роли, яркие, иногда комедийные. У всех образы, все на высоте, а у меня — минимализм», — делится он.

Куценко отметил, что режиссер проекта Павел Тимофеев не всегда был им доволен.

«Я даже жаловался. У меня почти не было дубля, после которого режиссер вышел бы и сказал: «Гоша, класс». Он все время проходил мимо. Я спрашивал: «Ну как?» Он отвечал: «Сейчас, сейчас покрутим». Я все время чувствовал себя слабым звеном», — признается 58-летний актер.

За роль Старого Гоша Куценко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон», однако считает, что это заслуга всего актерского ансамбля проекта.

Полное интервью с Гошей Куценко читайте на «Газете.Ru».

 
