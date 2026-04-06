Детский сад в Геленджике закроют на неделю из-за атаки беспилотников

ВСУ повредили детский сад и ряд домовладений в Геленджике

Здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике получило повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, пробиты козырьки», — уточняется в заявлении.

По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

В данный момент администрация поврежденного детского сада оценивает причиненный ущерб. Ожидается, что в здании проведут аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, в Голубой Бухте после атаки выявили повреждение нескольких домовладений и автомобилей. В муниципалитете сформируют специальную комиссию, которая проведет подомовой обход территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля и продолжили ночью. Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Новороссийске. По последним данным, в городе в результате налета дронов пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних.

Ранее фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий в Краснодарском крае.