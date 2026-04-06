Врач назвала позу для сна, ускоряющую старение кожи

LADBible: сон на боку ускоряет старение кожи
Врач из Англии Радж Арора рассказала, какая поза для сна ускоряет старение кожи, пишет LADBible.

Речь идет о сне на боку. Несмотря на то, что такая поза считается одной из самых удобных и популярных, именно она, по словам специалиста, может провоцировать преждевременное появление морщин.

Во время сна лицо на протяжении нескольких часов прижимается к подушке, из-за чего возникает постоянное давление и трение. Это приводит к образованию так называемых «морщин сна» — линий сжатия, которые со временем могут стать постоянными и превратиться в глубокие складки на коже.

Кроме того, регулярный сон на одной и той же стороне способен усиливать асимметрию лица. Со временем одна сторона может выглядеть более выраженной, а признаки старения — заметнее, особенно по мере снижения эластичности кожи.

По словам невролога и специалиста по сну Рэйчел Салас, наиболее полезной позой для сохранения молодости кожи считается сон на спине, так как в этом положении лицо не соприкасается с подушкой.

Если отказаться от сна на боку сложно, врачи рекомендуют хотя бы заменить обычную хлопковую наволочку на шелковую или атласную — такие ткани уменьшают трение и меньше травмируют кожу.

